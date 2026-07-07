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The Daily Star: в Бангладеш на митинге произошел взрыв

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел во время митинга, организованного студенческой Национальной гражданской партией (NCP) Бангладеш в городе Савар недалеко от столицы страны Дакки. Об этом сообщила газета The Daily Star.

По ее данным, в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадали как минимум четыре человека, троим потребовалась операция. Взрыв произошел в тот момент, когда координатор NCP в округе Дакка Набила Таснид выступала с речью, сообщили в пресс-службе партии. Инцидент спровоцировал хаос в толпе — на появившихся в соцсетях кадрах видно, как участники мероприятия в панике пытаются спастись. Митинг был организован в честь второй годовщины студенческих протестов против бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

Власти пока не озвучили официальную причину взрыва и не сообщили о каких-либо арестах. Взрыв вновь привлек внимание к вопросам обеспечения безопасности на политических мероприятиях в Бангладеш.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года Шейх Хасина улетела в Индию. Несколько месяцев страной управляло временное правительство.