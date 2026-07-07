The Daily Star: в Бангладеш на митинге произошел взрыв

По ее данным, в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадали как минимум четыре человека, троим потребовалась операция. Взрыв произошел в тот момент, когда координатор NCP в округе Дакка Набила Таснид выступала с речью, сообщили в пресс-службе партии. Инцидент спровоцировал хаос в толпе — на появившихся в соцсетях кадрах видно, как участники мероприятия в панике пытаются спастись. Митинг был организован в честь второй годовщины студенческих протестов против бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.