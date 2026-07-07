По делу об убийстве Чарли Кирка начались предварительные слушания

Во время заседания следователь Дэвид Халл сообщил, что, по версии обвинения, записи камер наблюдения фиксируют появление Робинсона на территории Utah Valley University несколько раз в день, когда произошло убийство. Следствие также утверждает, что обвиняемый связан с автомобилем Dodge Challenger, который, по версии правоохранительных органов, использовался при передвижении к месту преступления.