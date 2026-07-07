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В Красноярском крае в ДТП с автобусом и газелью пострадали три человека

Возбуждено дело об административном правонарушении.

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Три человека, включая двухлетнего ребенка, пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в районе Канска Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом на обходе Канска, в котором пострадали три человека. На автодороге обхода Канска 25-летний водитель, управляя автомобилем “Газель”, двигался со стороны д. Краснополянск Канского муниципального округа в сторону автодороги Р-255 “Сибирь”. Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением 48-летнего водителя, который осуществлял маневр левого поворота с включенным левым указателем поворота (на автобусную остановку). В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля “Газель”: 24-летняя девушка и 2-летний мальчик. Также травмы получил 73-летний пассажир автобуса», — говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства).