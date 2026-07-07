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Спасатели нашли пропавшую в Магаданской области тургруппу

В Магаданской области завершились поиски пяти туристов, которые пропали во время сплава по реке Армань, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели обнаружили пропавшую группу в 30 км от конечной точки маршрута во время облета территории на вертолете Ми-8. Все путешественники живы, их здоровью ничего не угрожает, они уже доставлены в Магадан.

В Магаданской области завершились поиски пяти туристов, которые пропали во время сплава по реке Армань, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели обнаружили пропавшую группу в 30 км от конечной точки маршрута во время облета территории на вертолете Ми-8. Все путешественники живы, их здоровью ничего не угрожает, они уже доставлены в Магадан.

Как выяснилось, группа из пяти местных жителей не смогла вовремя завершить маршрут из-за ЧП на воде. Их лодка затонула, а вместе с ней под воду ушел спутниковый телефон, из-за чего туристы лишились возможности подать сигнал бедствия. Связь с ними прервалась еще 3 июля, а активная поисковая операция началась в понедельник, когда они не прибыли к месту назначения.

Оперативно обнаружить людей удалось благодаря тому, что перед выходом на маршрут 2 июля группа зарегистрировалась в МЧС, отметили в ведомстве. Благодаря этому спасатели смогли быстро определить верный район поиска и спасти людей.

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