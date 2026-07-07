Спасатели нашли пропавшую в Магаданской области тургруппу

Как выяснилось, группа из пяти местных жителей не смогла вовремя завершить маршрут из-за ЧП на воде. Их лодка затонула, а вместе с ней под воду ушел спутниковый телефон, из-за чего туристы лишились возможности подать сигнал бедствия. Связь с ними прервалась еще 3 июля, а активная поисковая операция началась в понедельник, когда они не прибыли к месту назначения.