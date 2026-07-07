Туристов, пропавших в Магаданской области, нашли живыми

Спасатели нашли живыми туристов, пропавших в Магаданской области. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе региональной МЧС.
Во время облета на вертолете Ми-8 сотрудники ведомства обнаружили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута, их здоровью ничего не угрожает. Туристов доставили на вертолете в Магадан.
Выяснилось, что группа не вернулась в указанный срок из-за того, что лодка пропавших перевернулась, вместе с ней в воде оказался и спутниковый телефон. Из-за этого путешественникам не удалось подать сигнал бедствия.
— Основным фактором, позволившим быстро организовать поиски и найти людей, стала предварительная регистрация группы в МЧС России. Благодаря этой мере спасательные службы располагали данными о маршруте и составе группы, что помогло правильно определить район поиска, — сообщили в канале ведомства в МАКС.
В середине июня еще одна туристическая группа пропала на высоте почти трех тысяч километров в районе пещеры Джанту в Карачаево-Черкесии. Позже спасателям удалось найти людей живыми.