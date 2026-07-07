В городе Башкирии ураганный ветер сорвал крышу со здания нефтяного колледжа

Как сообщили в республиканском МЧС, произошел срыв кровли с лабораторного корпуса нефтяного колледжа имени Степана Кувыкина по улице Кувыкина.
По информации экстренных служб, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Запланированы работы по восстановлению кровли.
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