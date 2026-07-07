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ПВО уничтожила 11 дронов в небе над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате инцидента нет. Других подробностей о характере атаки и точных местах уничтожения целей Миляев не привёл.

«В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 11 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он.

Ранее сообщалось, что более 430 беспилотников направлялись в сторону Московского региона в течение ночи, большую часть целей удалось нейтрализовать ещё на дальних подступах к столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера до 6:00 силы противовоздушной обороны отражали масштабную атаку, на подлёте к Москве уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов.

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