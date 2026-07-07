ПВО уничтожила 11 дронов в небе над Тульской областью

Ранее сообщалось, что более 430 беспилотников направлялись в сторону Московского региона в течение ночи, большую часть целей удалось нейтрализовать ещё на дальних подступах к столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера до 6:00 силы противовоздушной обороны отражали масштабную атаку, на подлёте к Москве уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов.