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Возле Канска «ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус, есть пострадавшие

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом возле Канска.

Источник: Комсомольская правда

На обходе города Канска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавшие. Полиция выясняет причины случившегося. Установлено, что произошла авария сегодня, 7 июля.

За рулем грузового фургона «ГАЗель» находился 25-летний водитель. Он двигался со стороны деревни Краснополянск в направлении федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и допустил столкновение с автобусом ПАЗ. 48-летний водитель автобуса как раз подъезжал к остановке, включив соответствующий указатель поворота.

Пострадали несколько человек: 73-летний пассажир автобуса и пассажиры «ГАЗели», девушка 24 года и 2-летний мальчик.

Уголовное дело заведено по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».