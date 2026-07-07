Возле Канска «ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус, есть пострадавшие

На обходе города Канска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавшие. Полиция выясняет причины случившегося. Установлено, что произошла авария сегодня, 7 июля.
За рулем грузового фургона «ГАЗель» находился 25-летний водитель. Он двигался со стороны деревни Краснополянск в направлении федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и допустил столкновение с автобусом ПАЗ. 48-летний водитель автобуса как раз подъезжал к остановке, включив соответствующий указатель поворота.
Пострадали несколько человек: 73-летний пассажир автобуса и пассажиры «ГАЗели», девушка 24 года и 2-летний мальчик.
Уголовное дело заведено по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».