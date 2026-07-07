Возле Канска «ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус, есть пострадавшие

За рулем грузового фургона «ГАЗель» находился 25-летний водитель. Он двигался со стороны деревни Краснополянск в направлении федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и допустил столкновение с автобусом ПАЗ. 48-летний водитель автобуса как раз подъезжал к остановке, включив соответствующий указатель поворота.