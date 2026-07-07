Новости Ростовской области 7 июля: БПЛА ВСУ, бензин, погода

Что произошло в Ростовской области за минувшие сутки? Как отработали расчёты ПВО, почему кошелёк автовладельцев худеет быстрее, чем говорит статистика, и кому на Дону светит дополнительный выходной?
«АиФ-Ростов» собрал ключевые события на утро вторника, 7 июля 2026 года, в одну ёмкую подборку.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область 7 июля 2026: есть разрушения.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны региона уничтожили около десятка вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Работы расчётов велись над территориями Таганрога, Новочеркасска, Батайска, а также Семикаракорского, Миллеровского, Багаевского, Кашарского и Тарасовского районов.
В Миллеровском и Весёловском районах зафиксировано падение обломков, повлекшее за собой локальные возгорания на сельхозугодьях. Очаги оперативно ликвидированы. Пострадавших нет. Детали инцидента уточняются.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области 7 июля 2026.
Топливный рынок продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Оперативный мониторинг показывает: реальные цены на донских АЗС уверенно обгоняют официальные сводки, заставляя водителей искать альтернативы.
Сколько стоит литр бензина в Ростовской области 7 июля 2026?
• АИ-92 — 76.71 ₽
• АИ-95 — 84.39 ₽
• АИ-98 — 111.87 ₽
• Дизель — 85.63 ₽
Четырёхдневная рабочая неделя: кто сможет перейти на новый формат в июле 2026.
Часть жителей Дона уже в июле может перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Экономист Алексей Зубец объяснил, что для офисных сотрудников и «удалёнщиков» это вполне реально.
Кто же в списке? IT-специалисты, маркетологи, финансисты, творческие работники и административный персонал. Кому придётся работать как раньше? Врачи, учителя, полицейские, водители и муниципальные служащие.
«Сотрудник должен за четыре дня выработать тот же объём, что и за пять. Производительность — прежде всего. Это возможно за счёт перераспределения времени и увеличения интенсивности», — отмечает эксперт в комментарии «Абзацу».
Кто получает больше всех в Ростовской области? Самые высокооплачиваемые профессии в Ростове и средняя зарплата в Ростове в июле 2026.
По данным «РИА Новости», за первый квартал 2026 года банкиры и финансовые специалисты в Ростове-на-Дону получают в среднем 132 тыс. рублей в месяц.
При этом средняя зарплата по городу держится на отметке 96 тыс. рублей.
Годом ранее лидером было строительство (107 тыс. руб.). Ситуация показывает, что банки в донской столице укрепляют свои позиции. По уровню отраслевых зарплат Ростов занял 48 строчку в рейтинге сотни крупнейших городов России.
Жара до +31 градуса: какая погода в Ростовской области 7 июля 2026.
Вторник порадует дончан летним зноем. Днём термометры покажут +29…+31°C, однако ночь обещает быть по-настоящему комфортной — воздух остынет до +18…+22°C.
Существенных осадков не ожидается, небо будет преимущественно облачным, а ветер слабым (около 3 м/с).
В такую солнечную погоду важно помнить о мерах предосторожности. При выходе на улицу не забывайте соблюдать питьевой режим и обязательно используйте солнцезащитные средства.