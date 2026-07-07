В Башкирии ветер сорвал крышу корпуса нефтяного колледжа

УФА, 7 июля. /ТАСС/. Порывы ветра сорвали крышу лабораторного корпуса нефтяного колледжа в городе Октябрьском. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
«В результате комплекса неблагоприятных погодных явлений — ураганного ветра с дождем — в городе Октябрьском сорвало крышу лабораторного корпуса нефтяного колледжа имени Степана Кувыкина, расположенного на улице Кувыкина. К счастью, погибших и пострадавших нет. Запланированы работы по восстановлению кровли», — говорится в сообщении.
По данным ФГБУ «Башкирское УГМС», 7 июля на территории республики прогнозируется умеренный ветер с порывами во время грозы.
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