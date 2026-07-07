CBS: Тиктокершу из США застрелили в Lamborghini

21-летняя девушка, на чей аккаунт были подписаны около полумиллиона человек, находилась в лаймово-зеленом Lamborghini Urus вместе с двумя мужчинами. На одном из перекрестков с машиной поравнялся белый седан, из которого открыли огонь. Нападавшие произвели более десятка выстрелов.