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CBS: Тиктокершу из США застрелили в Lamborghini

Популярная американская блогерша Джонсон погибла в результате вооруженного нападения во Флориде.

Источник: Комсомольская правда

Популярная американская блогерша Брианна Джонсон, известная в TikTok под псевдонимом DreamDoll Brii, погибла в результате вооруженного нападения во Флориде. Трагедия произошла рано утром в воскресенье, 5 июля, в городе Мирамар. Об этом сообщает местная полиция, передает телеканал CBS.

21-летняя девушка, на чей аккаунт были подписаны около полумиллиона человек, находилась в лаймово-зеленом Lamborghini Urus вместе с двумя мужчинами. На одном из перекрестков с машиной поравнялся белый седан, из которого открыли огонь. Нападавшие произвели более десятка выстрелов.

После обстрела Lamborghini потерял управление, вылетел с дороги и протаранил жилой дом. Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии. Местные жители признались, что из-за праздничных выходных сначала спутали звуки стрельбы с фейерверками.

Спутники погибшей получили тяжелые ранения и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

По данным Gun Violence Archive, прошедшие выходные в США выдались крайне кровопролитными: от огнестрельных ранений погибли 100 человек, зафиксировано 20 случаев массовой стрельбы.

Ранее ютубер Финни Да Ледженд погиб в результате стрельбы около знаменитого отеля и казино Bellagio в Лас-Вегасе. Его застрелил другой блогер в прямом эфире.

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