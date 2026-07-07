Еще одна школьница пропала в Кызыле

В Туве сотрудники полиции разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из дома 4 июля и до настоящего времени не вернулась. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в МВД по Республике Тыва.
По данным ведомства, школьница вышла из дома на улице Беспалова в Кызыле, после чего ее местонахождение стало неизвестно. В день исчезновения она была одета в белые шорты, передает ТАСС.
Поиски девочки проходят на фоне другой масштабной операции в регионе. Ранее в Туве пропали две школьницы 12 и 13 лет, которые ушли в сторону реки Енисей и не вернулись. К поискам двух девочек привлечены более тысячи человек. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, а зона поисковых работ расширена на сотни километров. Что могло случиться с подростками и как продвигаются их поиски — в материале «Вечерней Москвы».
3 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии сообщили, что местные жители извлекли тело 72-летнего мужчины из реки Уршак в деревне Королево в Уфе: он утонул, пытаясь спасти своего внука. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.