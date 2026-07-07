В Ростовской области уничтожили около 10 беспилотников за ночь

Ранее Life.ru писал, что на Московский регион за ночь направлялись более 430 беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, большую часть целей удалось уничтожить на дальних подступах к региону. Всего на подлёте к Москве силы ПВО сбили 36 беспилотных аппаратов.