В Ростовской области выявлены факты незаконной реализации ГСМ в больших объемах

В Ростовской области сотрудниками полиции выявлены случаи продажи ГСМ в больших объемах спекулянтами. Из незаконного оборота изъято 38 тонн топлива, а также тара и кустарное оборудование для торговли.
«Такие перекупщики создают искусственный ажиотаж и дефицит», — сказал на совещании в правительстве региона губернатор Юрий Слюсарь.
Кроме того, наряды ДПС контролируют перевозку горюче-смазочных материалов. Пресечено несколько фактов перевозки топлива в больших объемах в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
По выявленным фактам, как доложил начальник донского главка МВД, генерал-лейтенант Александр Речицкий, проводятся процессуальные проверки на предмет реализации некачественного топлива, нарушений пожарной безопасности, а также по пресечению нелегальной предпринимательской деятельности.
Отметим, что ранее донской ОНФ запустил кампанию, в которой призвал сообщать о случаях спекулятивной торговли горючим. Зафиксированы случаи продажи бензина по 200 рублей за литр.
Кстати.
Аграриями Ростовской области на уборочную кампанию заготовлено около 85 тысяч тонн дизельного топлива и около 18 тысяч тонн бензина. Работа по приобретению ГСМ продолжается. Ситуация контролируется губернатором и правительством региона.