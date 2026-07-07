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В Ростовской области выявлены факты незаконной реализации ГСМ в больших объемах

В Ростовской области сотрудниками полиции выявлены случаи продажи ГСМ в больших объемах спекулянтами. Из незаконного оборота изъято 38 тонн топлива, а также тара и кустарное оборудование для торговли.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области сотрудниками полиции выявлены случаи продажи ГСМ в больших объемах спекулянтами. Из незаконного оборота изъято 38 тонн топлива, а также тара и кустарное оборудование для торговли.

«Такие перекупщики создают искусственный ажиотаж и дефицит», — сказал на совещании в правительстве региона губернатор Юрий Слюсарь.

Кроме того, наряды ДПС контролируют перевозку горюче-смазочных материалов. Пресечено несколько фактов перевозки топлива в больших объемах в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

По выявленным фактам, как доложил начальник донского главка МВД, генерал-лейтенант Александр Речицкий, проводятся процессуальные проверки на предмет реализации некачественного топлива, нарушений пожарной безопасности, а также по пресечению нелегальной предпринимательской деятельности.

Отметим, что ранее донской ОНФ запустил кампанию, в которой призвал сообщать о случаях спекулятивной торговли горючим. Зафиксированы случаи продажи бензина по 200 рублей за литр.

Кстати.

Аграриями Ростовской области на уборочную кампанию заготовлено около 85 тысяч тонн дизельного топлива и около 18 тысяч тонн бензина. Работа по приобретению ГСМ продолжается. Ситуация контролируется губернатором и правительством региона.

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