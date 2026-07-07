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При атаке БПЛА в Калужской области загорелось предприятие

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском муниципальном округе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ночью силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы и сотрудники МЧС», — написал Шапша.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате инцидента нет.

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