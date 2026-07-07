В Калужской области после атаки БПЛА загорелось промпредприятие

В Калужской области за ночь сбиты шесть БПЛА над тремя муниципальными округами: Боровским, Дзержинским, Сухиничским, а также на окраине Калуги. Произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Предприятие расположено в Дзержинском округе, его название губернатор не привел. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и МЧС.
Минобороны РФ о сбитых над Калужской областью беспилотниках пока не сообщало. Регион также подвергся атаке дронов вчера, обошлось без жертв и последствий на земле.