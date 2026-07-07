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В Иркутской области трое детей и четверо взрослых пострадали в массовом ДТП

Полиция организовала проверку.

Источник: Соцсети

В Усолье-Сибирском произошло ДТП, в котором пострадали дети и взрослые. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 5 июля на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Коростова. Водитель «Тойота Королла Туринг» врезался в «Тойота Королла Премиум», из-за чего первую иномарку отбросило в сторону стоящего перед светофором автомобиля «Киа Рио».

Пострадали семь участников ДТП, в том числе дети 4, 10 и 11 лет, двое водителей «Тойот», пассажиры.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП. Прокуратура поставила проверку по факту инцидента на контроль.