В Калужской области загорелось промпредприятие после атаки БПЛА

В Калужской области на промышленном предприятии произошло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Ночью над Калужской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников. В результате атаки на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание, сообщил губернатор.
БПЛА сбиты над территориями Боровского, Дзержинского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, пострадавших нет.
Накануне, в ночь на 6 июля, силы ПВО также перехватывали украинские беспилотники над Калужской областью. Как сообщал губернатор Шапша, тогда было сбито 16 дронов над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким и Мосальским округами, а также на окраине Обнинска. После той атаки на промышленном предприятии произошло возгорание.