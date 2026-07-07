В Приморье многодетная семья осталась без дома из-за короткого замыкания

В селе Ариадное Дальнереченского округа произошел пожар, который оставил без крыши над головой многодетную семью. Хозяйка услышала треск на веранде и увидела, как искрит розетка с включенной морозильной камерой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Женщина мгновенно вывела четверых детей на улицу и вызвала добровольных пожарных. Однако, спасая детей, она не закрыла входную дверь, и поток воздуха усилил горение. Пламя охватило не только дом, но и автомобиль, зимнюю кухню и дровник. Люди не пострадали.
Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше