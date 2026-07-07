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Мошенники развивают схему с уведомлениями от управляющих компаний

Преступники сообщают о возможности вернуть переплату за отопление.

Источник: Хабаровский край сегодня

Мошенники обновили связанную с работой управляющих компаний преступную схему. Наряду с легендой о замене домофона или счетчиков, они начали рассылать сообщения о возврате средств за отопление, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Злоумышленники от имени управляющих компаний рассылают сообщения с предложением вернуть переплату за отопление. Для достоверности сообщают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств.

Сотрудники полиции напоминают, что вводить банковские данные на сомнительных сайтах опасно. Любую информацию о перерасчётах, компенсациях и начислениях необходимо проверять через сервис «Госуслуги Дом».