На Софийской улице произошел крупный пожар в ангаре

Согласно оперативным данным, в 07:07 ранг пожара был повышен до № 3 в связи с угрозой перехода огня на соседний ангар и неудовлетворительным водоснабжением на участке. Возгорание началось в промзоне рядом с улицей Салова. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте продолжают работу сотрудники МЧС и спецтехника. Подробности уточняются.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше