На Софийской улице произошел крупный пожар в ангаре

Согласно оперативным данным, в 07:07 ранг пожара был повышен до № 3 в связи с угрозой перехода огня на соседний ангар и неудовлетворительным водоснабжением на участке. Возгорание началось в промзоне рядом с улицей Салова. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте продолжают работу сотрудники МЧС и спецтехника. Подробности уточняются.