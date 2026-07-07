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На Софийской улице произошел крупный пожар в ангаре

Утром 7 июля в промзоне на Софийской улице, 4 загорелся ангар. Площадь возгорания выросла до 500 кв. метров, пожару присвоен повышенный ранг сложности, пишет «Фонтанка».

Источник: Коммерсантъ

Согласно оперативным данным, в 07:07 ранг пожара был повышен до № 3 в связи с угрозой перехода огня на соседний ангар и неудовлетворительным водоснабжением на участке. Возгорание началось в промзоне рядом с улицей Салова. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте продолжают работу сотрудники МЧС и спецтехника. Подробности уточняются.

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