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Предприятие загорелось после атаки беспилотников в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании на промышленном предприятии в Дзержинском округе, произошедшем вследствие атаки беспилотных летательных аппаратов.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, пострадавших нет. Соответствующая информация опубликована в его канале на платформе «Макс».

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

Кроме того, глава региона уточнил, что минувшей ночью в небе над Калужской областью были уничтожены шесть украинских БПЛА.

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