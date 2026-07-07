Предприятие загорелось после атаки беспилотников в Калужской области

По предварительным данным, пострадавших нет. Соответствующая информация опубликована в его канале на платформе «Макс».
«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.
Кроме того, глава региона уточнил, что минувшей ночью в небе над Калужской областью были уничтожены шесть украинских БПЛА.
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