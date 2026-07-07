МВД проверяет инцидент с кошкой, проткнутой насквозь палкой в Челнах

Напомним, инцидент произошел в 29-м комплексе. Жуткие фотографии несчастного животного опубликовали в интернет-сообществах татарстанских зоозащитников. Как сообщила «Татар-информу» волонтер Наталья Южакова, кошку уже прооперировали. Местные жители рассказали Наталье, что над кошкой издевались подростки.
«Полиция Татарстана начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Соответствующее заявление поступило в отдел полиции “Автозаводский” УМВД России по г. Набережные Челны. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в ведомстве.