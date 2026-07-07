МВД проверяет инцидент с кошкой, проткнутой насквозь палкой в Челнах

«Полиция Татарстана начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Соответствующее заявление поступило в отдел полиции “Автозаводский” УМВД России по г. Набережные Челны. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в ведомстве.