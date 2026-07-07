Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД проверяет инцидент с кошкой, проткнутой насквозь палкой в Челнах

Полиция начала проверку после публикации о кошке, проткнутой насквозь в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.

Источник: сообщество «Планета милосердия, г. Набережные Челны»

Напомним, инцидент произошел в 29-м комплексе. Жуткие фотографии несчастного животного опубликовали в интернет-сообществах татарстанских зоозащитников. Как сообщила «Татар-информу» волонтер Наталья Южакова, кошку уже прооперировали. Местные жители рассказали Наталье, что над кошкой издевались подростки.

«Полиция Татарстана начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Соответствующее заявление поступило в отдел полиции “Автозаводский” УМВД России по г. Набережные Челны. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в ведомстве.