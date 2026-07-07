Подросток погиб от удара током на даче в Приамурье

В Амурской области 15-летний подросток погиб от удара током на дачном участке в селе Возжаевка Белогорского округа. По факту его смерти возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном управлении СК России по Амурской области.
Трагедия произошла вечером 6 июля, около 21:00. Подросток находился в гостях на даче возле дома на улице Новой.
По данным следствия, на участке был электрический провод, который использовали для освещения территории. Парень взялся за него и получил сильный разряд.
От полученной электротравмы подросток скончался до приезда скорой помощи. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены медицинская и электротехническая судебные экспертизы.