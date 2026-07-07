В туалете красноярского бара пьяного подростка ограбили на полмиллиона рублей

В феврале 16-летний гражданин пришел в бар «Че Почем» с друзьями. Охранник согласился их пропустить, но только после того, как получил «чаевые» 3 тысячи рублей. В кармане подростка было 540 тысяч рублей. Большую часть суммы мать попросила снять со своей банковской карты на покупку автомобиля. Но он несколько дней носил их с собой.