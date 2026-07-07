В туалете красноярского бара пьяного подростка ограбили на полмиллиона рублей

В туалете красноярского бара подростка ограбили без малого на полмиллиона рублей. Обвиняемых четверо, в скором времени они сядут на скамью подсудимых. Подробности рассказали в полиции города.
В феврале 16-летний гражданин пришел в бар «Че Почем» с друзьями. Охранник согласился их пропустить, но только после того, как получил «чаевые» 3 тысячи рублей. В кармане подростка было 540 тысяч рублей. Большую часть суммы мать попросила снять со своей банковской карты на покупку автомобиля. Но он несколько дней носил их с собой.
Решил «понтануться»: демонстрировал пачки купюр, фотографировался с ними, раскладывал деньги веером на барной стойке. И вот зашел в туалет. А за ним четверо взрослых. Всех посетителей оттуда выгнали, потребовали у «богача» сначала по 5 тысяч рублей на каждого. За отказ ударили по лицу. В конце концов забрали 400 тысяч рублей и ушли.
Друзья потерпевшего пытались ему помочь, но двери туалета были заперты изнутри. А после вся компания направилась в полицию писать заявление.
Обвиняемые вину не признали. На время расследования они находились под стражей. Для обеспечения возможной конфискации имущества суд наложил арест на принадлежащие им мобильные телефоны.