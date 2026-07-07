Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 7 июля

На территории Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности 7 июля. Об этом местным жителям сообщили рано утром в SMS-рассылке в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Нижегородцев просят обращаться в 112 при обнаружении обломков БПЛА и ни в коем случае не прикасаться к ним. Из-за возможной угрозы на территории аэропорта ткже ввели ограничения.
Ранее 18 специальных зон для полетов БПЛА создали в Нижегородской области. Воздушное пространство и допустимая высота для каждой зоны ограничены.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше