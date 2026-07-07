Минобороны: За ночь над регионами РФ сбиты 452 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника над регионами России. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в Минобороны РФ.
— В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 6 июля до 8:00 по московскому времени 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — заявили в ведомстве.
По данным министерства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.
Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, передает канал МО в МАКС.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что украинские беспилотники атаковали Омский НПЗ. По его словам, силы противовоздушной обороны смогли ликвидировать большинство дронов. В результате атаки никто не погиб и не пострадал.