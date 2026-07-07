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Пожар на промышленном предприятии после атаки БПЛА произошел в Калужской области

Пожар на промышленном предприятии после беспилотной атаки произошел в Калужской области. Об этом во вторник, 7 июля, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

Пожар на промышленном предприятии после беспилотной атаки произошел в Калужской области. Об этом во вторник, 7 июля, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

Инцидент произошел в Дзержинском округе. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС.

— Сегодня ночью силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, — написал Шапша в своем Telegram-канале.

До этого три человека пострадали во время ракетной атаки на Белгородскую область. Большую часть ракет удалось сбить, но специалисты зафиксировали прилеты по гражданской инфраструктуре. В Белгороде в результате атаки начался пожар на одном из объектов.

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