В Ижевске произошел пожар в ТЦ

В Ижевске произошел пожар в строительном торговом центре. Площадь возгорания составляет 500 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. По данным удмуртского управления ведомства, ЧП произошло в ТЦ «Три кита».
Объект расположен на улице Пойма. Причина пожара пока не установлена. Информации о пострадавших или повреждениях нет.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше