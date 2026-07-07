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Дело британского принца и звезд против таблоидов подошло к ключевому вердикту

В Великобритании Высокий суд должен вынести решение по последнему крупному иску принца Гарри против британских таблоидов.

В Великобритании Высокий суд должен вынести решение по последнему крупному иску принца Гарри против британских таблоидов. Дело касается Associated Newspapers, издателя Daily Mail и Mail on Sunday, и объединяет претензии Гарри, Элтона Джона, Элизабет Херли, Сэди Фрост и других заявителей.

Истцы утверждают, что журналисты и нанятые ими посредники применяли незаконные методы сбора информации: прослушку, перехват голосовой почты и обманные приемы для получения персональных данных. Associated Newspapers отвергает обвинения и настаивает, что публикации основывались на законных источниках.

Процесс продолжался 11 недель, а судебные расходы оцениваются примерно в 40 млн фунтов стерлингов. Ключевым элементом спора стали показания бывшего частного детектива Гэвина Берроуза. Ранее он поддерживал позицию истцов, но затем отказался от прежних заявлений и обвинил их юридическую команду в подделке документов.

Решение суда будет иметь значение не только для принца Гарри. Это один из последних крупных процессов о методах британской таблоидной прессы после многолетних скандалов с прослушкой и незаконным сбором данных. Если суд поддержит истцов, издателю грозят серьезные финансовые и репутационные последствия. Если иск отклонят, Гарри потерпит важное поражение в своей длительной войне с британскими СМИ.

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