Дело британского принца и звезд против таблоидов подошло к ключевому вердикту

Решение суда будет иметь значение не только для принца Гарри. Это один из последних крупных процессов о методах британской таблоидной прессы после многолетних скандалов с прослушкой и незаконным сбором данных. Если суд поддержит истцов, издателю грозят серьезные финансовые и репутационные последствия. Если иск отклонят, Гарри потерпит важное поражение в своей длительной войне с британскими СМИ.