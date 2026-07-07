Град и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 7 июля — МЧС

В Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа (с 7 июля) прогнозируются неблагоприятные погодные явления: интенсивные осадки, ливневые дожди, местами — град, а также шквалистый ветер с порывами до 15−20 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Неблагоприятные условия сохранятся до конца 7 июля и в течение ночи 8 июля.
Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность: из‑за осадков существенно снижается видимость, грунтовые дороги и обочины становятся рыхлыми и размытыми, дорожное покрытие — скользким, что повышает риск заносов и потери управления транспортным средством. Также стоит воздержаться от поездок через низины — в таких местах вероятны подтопления.
При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по номеру 112.
Ранее ураган оставил часть Бора без света и повалил деревья.