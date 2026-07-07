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В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины в Юго-Западном карьере

В Новосибирске спасатели подняли из Юго-Западного карьера тело мужчины, который пропал 4 июля.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске спасатели нашли тело мужчины, который пропал на Юго-Западном карьере. Об этом сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Мужчина пропал 4 июля, а вчера, 6 июля, его тело подняли из воды.

Спасатели отметили, что трагедия произошла в месте неорганизованного отдыха. Юго-Западный карьер не предназначен для безопасного купания, однако горожане продолжают приезжать туда в жаркую погоду.

В МАСС отдельно предупредили новосибирцев об опасности купания в таких водоёмах. Спасатели напомнили, что в стоячей воде активно развиваются бактерии и микроорганизмы.

«В стоячей воде живёт своя жизнь. Бактерии, микроорганизмы, продукты разложения — всё это оседает на коже, попадает в глаза, в уши», — отмечают спасатели.

Особую опасность такие места представляют для детей. Во время купания они часто ныряют, играют в воде и могут не понимать, чем рискуют.

Спасатели призвали жителей Новосибирска выбирать только официальные пляжи и не отпускать детей к воде без присмотра взрослых. В МАСС подчеркнули, что отдых у водоёма не должен заканчиваться трагедией.