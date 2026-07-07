В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины в Юго-Западном карьере

В Новосибирске спасатели нашли тело мужчины, который пропал на Юго-Западном карьере. Об этом сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
Мужчина пропал 4 июля, а вчера, 6 июля, его тело подняли из воды.
Спасатели отметили, что трагедия произошла в месте неорганизованного отдыха. Юго-Западный карьер не предназначен для безопасного купания, однако горожане продолжают приезжать туда в жаркую погоду.
В МАСС отдельно предупредили новосибирцев об опасности купания в таких водоёмах. Спасатели напомнили, что в стоячей воде активно развиваются бактерии и микроорганизмы.
«В стоячей воде живёт своя жизнь. Бактерии, микроорганизмы, продукты разложения — всё это оседает на коже, попадает в глаза, в уши», — отмечают спасатели.
Особую опасность такие места представляют для детей. Во время купания они часто ныряют, играют в воде и могут не понимать, чем рискуют.
Спасатели призвали жителей Новосибирска выбирать только официальные пляжи и не отпускать детей к воде без присмотра взрослых. В МАСС подчеркнули, что отдых у водоёма не должен заканчиваться трагедией.