В США в результате стрельбы погибла популярная блогерша

В салоне находилась блогерша Брианн Джонсон. Она скончалась на месте. Вместе с ней в автомобиле Lamborghini были и двое мужчин. Они отделались ранениями. Пострадавшие были доставлены в региональную больницу Мирамара. Их состояние оценивается как критическое. Подробности произошедшего выясняются, расследование продолжается.