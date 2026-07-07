В США в результате стрельбы погибла популярная блогерша

Во Флориде блогерша Dreamdoll Brii погибла в результате стрельбы по автомобилю. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию города Мирамар.
По предварительным данным, это случилось рано утром 6 июля. Рядом с зеленым Lamborghini Urus, который двигался по направлению к перекрестку, остановился белый седан. Неизвестные обстреляли Lamborghini, после чего машина потеряла управление, проехала перекресток и врезалась в дом.
В салоне находилась блогерша Брианн Джонсон. Она скончалась на месте. Вместе с ней в автомобиле Lamborghini были и двое мужчин. Они отделались ранениями. Пострадавшие были доставлены в региональную больницу Мирамара. Их состояние оценивается как критическое. Подробности произошедшего выясняются, расследование продолжается.
CBS сообщает, что в районе раздались выстрелы, которые люди приняли за фейерверк, поскольку стрельбы произошла сразу после празднования Дня независимости США.
Ранее стало известно, что стрельба на День независимости США унесла жизни 100 человек.
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