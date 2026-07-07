В Новосибирской области осудят женщину, напавшую на троих полицейских

В Татарском районе Новосибирской области суд будет рассматривать дело 45-летней женщины, которая напала на троих полицейских. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Стражи порядка приехали к ней ночью по жалобе соседей на шум, но пьяная хозяйка устроила дебош. Сначала она попыталась ударить одного из сотрудников сзади, но его коллега вовремя скрутил ей руки.
Тогда она укусила спасателя за руку, а подошедшему участковому успела нанести три удара по голове. Все пострадавшие были в форме и при исполнении. Женщина свою вину признала, сославшись на опьянение, и пообещала возместить ущерб. Дело по статье о применении насилия к представителям власти уже направлено в суд.