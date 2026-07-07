В Новосибирской области осудят женщину, напавшую на троих полицейских

Тогда она укусила спасателя за руку, а подошедшему участковому успела нанести три удара по голове. Все пострадавшие были в форме и при исполнении. Женщина свою вину признала, сославшись на опьянение, и пообещала возместить ущерб. Дело по статье о применении насилия к представителям власти уже направлено в суд.