Рабский труд под видом работы на ферме: суд ужесточил приговор новосибирским бизнесменам

Новосибирский областной суд пересмотрел приговор двум бизнесменам из Татарского района братьям Нарвану и Ровшану Мустафаевым. Их признали виновными в использовании рабского труда. Первая инстанция дала каждому по 5 лет колонии общего режима, но прокуратура обжаловала решение, потребовав конфискации доходов от преступной деятельности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Суд установил, что с 2019 по 2023 год Мустафаевы привлекали к работе на своей ферме и в гостинице социально незащищённых людей — без жилья, работы и поддержки. Им обещали зарплату, кров и еду, но вместо этого заставляли работать без выходных и без оформления трудовых договоров. Люди жили в антисанитарных условиях, не могли свободно покинуть территорию, а их паспорта были изъяты.
Один из потерпевших работал в таких условиях с марта по август 2019 года, второй — с апреля по октябрь 2023 года. Им так и не заплатили.
Областной суд изменил приговор: с братьев солидарно взыскали в доход государства почти 300 тысяч рублей, полученных преступным путём. Также с одного из осуждённых в пользу потерпевшего взыскали 70 тысяч рублей компенсации морального вреда. Арест на два автомобиля Мустафаевых сохранён до исполнения приговора.
Сам срок заключения — 5 лет колонии общего режима — остался без изменений. Приговор вступил в законную силу.
Вера Ветрова