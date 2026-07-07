Рабский труд под видом работы на ферме: суд ужесточил приговор новосибирским бизнесменам

Суд установил, что с 2019 по 2023 год Мустафаевы привлекали к работе на своей ферме и в гостинице социально незащищённых людей — без жилья, работы и поддержки. Им обещали зарплату, кров и еду, но вместо этого заставляли работать без выходных и без оформления трудовых договоров. Люди жили в антисанитарных условиях, не могли свободно покинуть территорию, а их паспорта были изъяты.