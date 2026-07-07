МЧС обнаружило пятерых пропавших туристов в Магаданской области

Для поиска туристов был задействован вертолет Ми‑8. Группу нашли во время облета в 30 км от точки завершения маршрута. Как уточнили в МЧС, участники похода не смогли вернуться в срок из-за перевернувшейся лодки, в которой находился спутниковый телефон, в результате чего они не смогли подать сигнал бедствия.