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МЧС обнаружило пятерых пропавших туристов в Магаданской области

Сотрудники МЧС обнаружили группу туристов, пропавшую в Магаданской области во время сплава по рекам Иганджа и Армань.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники МЧС обнаружили группу туристов, ранее пропавшую в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Группа в составе пяти человек совершала сплав по рекам Иганджа и Армань, однако не вышла на связь в установленное время. О начале поисковых мероприятий МЧС информировало накануне, 6 июля.

Для поиска туристов был задействован вертолет Ми‑8. Группу нашли во время облета в 30 км от точки завершения маршрута. Как уточнили в МЧС, участники похода не смогли вернуться в срок из-за перевернувшейся лодки, в которой находился спутниковый телефон, в результате чего они не смогли подать сигнал бедствия.

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