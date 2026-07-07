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ТЦ в Ижевске горит на площади 1250 «‎квадратов»

В Ижевске произошёл крупный пожар в строительном торговом центре на улице Пойма. Площадь открытого горения достиг около 1250 квадратных метров.

Источник: Life.ru

«Происходит открытое горение в строительном торговом центре на улице Пойма. Предварительная площадь пожара — 1250 кв. м», — утчонили в пресс-службе МЧС России.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

А ранее в курортном посёлке Лазаревское в Краснодарском крае после удара молнии загорелись рестораны. Огонь их полностью уничтожил к приезду пожарных.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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