Силы ПВО за ночь сбили над Россией 452 БПЛА

В Воронежской области над двумя городскими округами и четырьмя районами уничтожено 14 дронов. В одном из районов выбито окно в частном доме, в другом муниципалитете обломками сбитого БПЛА повреждена крыша в домовладении. На территории всего региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА. В Калужской области сбиты шесть БПЛА, после атаки загорелось промпредприятие. В Курске беспилотник влетел в многоквартирный дом, никто не пострадал. В Ростовской области сбили около 10 дронов, в Миллеровском и Веселовском районах из-за падения обломков БПЛА «произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий», его потушили. В Рязанской и Тульской областях сбили по 11 БПЛА, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.