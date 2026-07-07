Силы ПВО за ночь сбили над Россией 452 БПЛА

В период с 20:00 мск 6 июля до 8:00 7 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 453 беспилотника самолетного типа над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Воронежской области над двумя городскими округами и четырьмя районами уничтожено 14 дронов. В одном из районов выбито окно в частном доме, в другом муниципалитете обломками сбитого БПЛА повреждена крыша в домовладении. На территории всего региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА. В Калужской области сбиты шесть БПЛА, после атаки загорелось промпредприятие. В Курске беспилотник влетел в многоквартирный дом, никто не пострадал. В Ростовской области сбили около 10 дронов, в Миллеровском и Веселовском районах из-за падения обломков БПЛА «произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий», его потушили. В Рязанской и Тульской областях сбили по 11 БПЛА, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.
За ночь на подлете к Москве сбили 36 БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего, по его словам, в сторону столицы направлялись 430 дронов, большинство ликвидировали на дальних подступах. После 8:00 мск мэр сообщил об уничтожении еще трех беспилотников.