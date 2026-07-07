За сутки в Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров

В Иркутской области за минувшие сутки, 6 июля, удалось справиться с девятью лесными пожарами. В этот день возникло шесть новых очагов, охвативших в общей сложности 13,1 гектара. Три из них были потушены в день появления — их площадь составила 8,9 гектара.