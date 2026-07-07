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Три частных дома, два гаража и два автомобиля повредили обломки сбитых в Воронежской области БПЛА

В ночь на 7 июля в Воронежской области уничтожены 14 беспилотников.

В ночь на 7 июля в Воронежской области над двумя городскими округами и четырьмя районами сбиты 14 вражеских беспилотников.

Как сообщил утром во вторник глава региона Александр Гусев, при отражении атаки обломками БПЛА в одном из районов выбито окно в частном доме, также повреждены забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете повреждения получили крыши двух домов, фасад, гараж и автомобиль.

На месте падения обломков работают оперативные службы.

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