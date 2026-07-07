В Санкт-Петербурге горят два ангара на площади 2 тыс. кв. метров

Два ангара загорелись в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания оценивается в 2 тыс. кв. м, сообщило городское ГУ МЧС.
Пожар произошел во Фрунзенском районе на Софийской улице. Изначально загорелся один ангар размером 15 на 70 м, площадь возгорания оценивалась в 500 кв. м. Из-за угрозы распространения огня на соседний ангар и неудовлетворительного водоснабжения ранг пожара был повышен до третьего из пяти возможных.
Информации о пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 39 человек и восемь единиц техники. Прокуратура Петербурга начала проверку, пишет 78.ru.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше