Тело пропавшего мужчины нашли в лесу Приморья, ранее он просил помощи у прохожих

В Уссурийске разыскивали 43-летнего мужчину, который 22 июня в состоянии дезориентации покинул дом в одном нижнем белье. Его родственники сразу обратились в полицию, и к поискам подключились волонтеры «ПримПоиска», блогеры и неравнодушные граждане, которые предоставляли записи с камер наблюдения. Однако мужчина, нуждавшийся в помощи, несколько раз подходил к прохожим, но ему отказывали. Люди снимали его на телефон, но никто не сообщал о происшествии в полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».
Полиция и волонтеры ежедневно обследовали гаражи, свалки, железнодорожные пути и лесные массивы. К поискам подключили квадрокоптер для осмотра труднодоступных участков, включая болотистую местность и берега реки Комаровка. Несмотря на все усилия, мужчину нашли мертвым в лесу. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Полиция Уссурийска призывает горожан не проходить мимо людей, которые выглядят дезориентированными, даже если они кажутся странными или агрессивными. Один звонок в экстренные службы может спасти жизнь.