Тело пропавшего мужчины нашли в лесу Приморья, ранее он просил помощи у прохожих

В Уссурийске разыскивали 43-летнего мужчину, который 22 июня в состоянии дезориентации покинул дом в одном нижнем белье. Его родственники сразу обратились в полицию, и к поискам подключились волонтеры «ПримПоиска», блогеры и неравнодушные граждане, которые предоставляли записи с камер наблюдения. Однако мужчина, нуждавшийся в помощи, несколько раз подходил к прохожим, но ему отказывали. Люди снимали его на телефон, но никто не сообщал о происшествии в полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».