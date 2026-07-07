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Столб дыма виден из разных районов: в Петербурге вспыхнул крупный пожар

В Петербурге горит крупный ангар на Софийской улице.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе на Софийской улице загорелся крупный ангар. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 6:08 утра, площадь пожара достигла 500 квадратных метров, пишет КП-Петербург со ссылкой на МЧС. Дым от горящего здания виден из разных районов города.

«В 06:26 ранг пожара повышен до номера 1Бис. В 07:07 ранг пожара повышен до номера 2. Из-за угрозы распространения огня на соседний ангар и неудовлетворительное водоснабжение в 07:17 ранг пожара повышен до номера 3», — говорится в сообщении МЧС.

На месте работают 39 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. По предварительным данным, внутри здания людей не было, пострадавших нет. Спасатели продолжают тушить пожар. В настоящий момент прокуратура проверяет обстоятельства возгорания.

Ранее в районе Геленджика загорелась игровая зона, прилегающая к океанариуму. Площадь возгорания, по данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, составила 370 квадратных метров. Пожар удалось локализовать, жертв и пострадавших не было.

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