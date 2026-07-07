МВД: Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли

Поиски девочки проходили на фоне другой масштабной операции в регионе. В Туве пропали две школьницы 12 и 13 лет, которые ушли в сторону реки Енисей и не вернулись. К поискам двух девочек привлечены более тысячи человек. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, а зона поисковых работ расширена на сотни километров. Что могло случиться с подростками и как продвигаются их поиски — в материале «Вечерней Москвы».