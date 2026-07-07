МВД: Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли

Пропавшую 4 июля в Кызыле 15-летнюю девочку нашли живой. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в МВД по Республике Тыва.
— Разыскиваемая несовершеннолетняя найдена. В период отсутствия девочка бродяжничала на территории города Кызыла, противоправных действий в отношении нее не совершалось, — сообщили в ведомстве.
По данным полиции, жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает. Отмечается, что она воспитывается в неполной семье, ранее уже неоднократно уходила из дома. После произошедшего девочку поставят на профилактический учет, передает ТАСС.
Девочка ушла из дома 4 июля. Школьница вышла из дома на улице Беспалова в Кызыле, после чего ее местонахождение стало неизвестно.
Поиски девочки проходили на фоне другой масштабной операции в регионе. В Туве пропали две школьницы 12 и 13 лет, которые ушли в сторону реки Енисей и не вернулись. К поискам двух девочек привлечены более тысячи человек. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, а зона поисковых работ расширена на сотни километров. Что могло случиться с подростками и как продвигаются их поиски — в материале «Вечерней Москвы».