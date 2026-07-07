Пропавшую три дня назад девочку нашли бродяжничайшей в Кызыле

Тем временем в Кызыле продолжаются поиски двух школьниц 12 и 13 лет. К операции привлекли более тысячи человек, а зона поиска расширена на сотни километров. По факту исчезновения школьниц возбуждено уголовное дело. 1 июля Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна сказали родителям, что идут гулять. Последний раз камеры зафиксировали их по пути к Енисею, в сторону дамбы. На берегу нашли телефоны и обувь девочек.