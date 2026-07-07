Тело погибшего альпиниста из Петербурга спустили с Эльбруса

Спасатели на Эльбрусе эвакуировали тело погибшего альпиниста с высоты 5,5 км. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии.
Тело передали сотрудникам правоохранительных органов на поляне Азау. В операции участвовали 12 спасателей МЧС.
Спортсмен родился в 1991 году и проживал в Санкт-Петербурге, других подробностей о нем не приводится. Он поднимался на гору в составе группы, которая не согласовала свой маршрут с МЧС. По данным регионального управления СКР, вместе с ним было 10 человек. Ведомство проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины.
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