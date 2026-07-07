Тело погибшего альпиниста из Петербурга спустили с Эльбруса

Спортсмен родился в 1991 году и проживал в Санкт-Петербурге, других подробностей о нем не приводится. Он поднимался на гору в составе группы, которая не согласовала свой маршрут с МЧС. По данным регионального управления СКР, вместе с ним было 10 человек. Ведомство проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины.