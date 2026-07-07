Пожар произошел в ТЦ в Ижевске

В Ижевске загорелись складские помещения на территории торгового центра. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
Сообщение о возгорании поступило около 08:40 по местному времени. На место выехали 46 спасателей и 13 единиц техники. Там же дежурит бригада скорой помощи.
По данным местных изданий, горит строительный торговый центр на улице Пойма.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Пермском крае при пожаре сгорели почти 5 тысяч свиней.
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