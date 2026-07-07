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Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Таким образом, в ходе украинской атаки было сбито уже 43 дрона, летевших на столицу.

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника над регионами России. По данным министерства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что украинские беспилотники атаковали Омский НПЗ. По его словам, силы противовоздушной обороны смогли ликвидировать большинство дронов. В результате атаки никто не погиб и не пострадал.

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