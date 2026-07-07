Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника над регионами России. По данным министерства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.