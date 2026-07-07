Крупный пожар вспыхнул на территории ТЦ «Три кита» в Ижевске

В Ижевске ликвидируют крупный пожар на территории торгового центра «Три кита» на улице Пойма. Сигнал о возгорании складских помещений поступил в дежурную часть около 08:40 по местному времени (07:40 мск).
Как сообщили в МЧС Удмуртии, площадь пожара стремительно достигла более 1000 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировали.
На месте происшествия развернут оперативный штаб: в тушении задействованы 46 специалистов МЧС и 13 единиц спецтехники. Для контроля ситуации у здания дежурит бригада скорой медицинской помощи. По предварительным данным ведомства, пострадавших и погибших нет.
Пожар 7 июля произошел и в Санкт-Петербурге, там вспыхнул ангар на Софийской улице. Огромный столб дыма был виден из разных районов города.