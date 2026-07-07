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Склады на территории ТЦ «Три кита» загорелись в Ижевске

Крупный пожар произошел утром 7 июля на улице Пойма в Ижевске. Возгорание охватило торгово-строительные ряды за торговым центром «Три кита». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Крупный пожар произошел утром 7 июля на улице Пойма в Ижевске. Возгорание охватило торгово-строительные ряды за торговым центром «Три кита». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в складских помещениях строительной ярмарки. Причины пожара устанавливаются, на месте продолжают работать экстренные службы. По последним данным, площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров, при этом ранее сообщалось об обрушении кровли. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Из-за высокой пожарной нагрузки и сильного жара существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные работали по повышенному рангу сложности № 3 и смогли локализовать возгорание, не допустив дальнейшего распространения пламени.

К ликвидации пожара привлечены более 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. На месте происшествия работают 97 человек и 27 единиц техники, включая бригаду скорой помощи, а также подразделения городских и региональных поисково-спасательных служб, передает МЧС в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 2 июля, в административном здании на улице Авиаконструктора Микояна в Москве, где находятся отделения нескольких банков, произошел пожар. Позднее стало известно, что из загоревшегося бизнес-центра «Линкор» эвакуировали около 200 человек. Возгорание началось с того, что в подсобном помещении вспыхнул кондиционер. Огонь успел распространиться на три квадратных метра, никто не пострадал.

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