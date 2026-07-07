Склады на территории ТЦ «Три кита» загорелись в Ижевске

Ранее, 2 июля, в административном здании на улице Авиаконструктора Микояна в Москве, где находятся отделения нескольких банков, произошел пожар. Позднее стало известно, что из загоревшегося бизнес-центра «Линкор» эвакуировали около 200 человек. Возгорание началось с того, что в подсобном помещении вспыхнул кондиционер. Огонь успел распространиться на три квадратных метра, никто не пострадал.